國民黨總統參選人侯友宜經723全代會正式提名，與藍營選立委小雞連番便當會後，9日又提出「以核減碳」能源政策，選戰節奏氣勢漸上軌道。媒體人黃揚明9日在《大新聞大爆卦》節目強調，目前在野各陣營最大的共識就是，大家都瞧不起副手，因為副總統角色確實也沒有用。舉《三國演義》桃園三結義為例，如果用武力決定誰當老大，就合不在一起。整合前提是要先有默契，9月中以前，能把實力展現出來的才有話語權。

「最大的共識就是，大家都瞧不起副手！」黃揚明表示，對侯友宜來講，我寧可當新北市長，也不要做副的啦！對柯文哲來講，我寧可去當我的黨主席，也不要當副總統！因為副總統沒有用，不是在講賴清德副總統沒有用，因為賴清德他當了黨主席以後，角色不一樣了。

旁邊名嘴謝寒冰說「那他之前都沒什麼用？」黃揚明說「對對...！確實啊，你沒有發現，之前很多決策，他都不在場嗎？」黃提到，民進黨火燒起來，最後賴清德都沒事，因為跟他無關，他根本連決策的過程都沒有參與。所以，沒有人想要當副手！

「如果從另外一個解讀來看，它變成另外一個合作的共識：不談副手！」黃揚明指出，現在大家都先把牌丟出來，金小刀最早丟：柯侯配不可能！其實現在所有人講的都一樣：沒有副手選項！也就表示，未來如果有在野整合，不會是這種正副搭配的整合。

黃揚明強調，現在看不出在野合作的空間，一點點都沒有！現階段是每一個陣營各自為政，都想當老大。就想像當年《三國演義》裡面，劉備、關羽、張飛，他們準備要去打黃巾賊，桃園三結義的時候，在故事裡面是說，我們按照年齡順位，劉備年紀最大、關羽次之、張飛第三，就按照這個順位結拜為兄弟。如果今天故事改變一下，三個說，我們現在誰最厲害、誰最猛、武力最高的來當老大，打一架！「三國就沒了啦！」

「就沒有桃園三結義了啦！」黃揚明直言，今天要能談合作、整合，前提是彼此要先有默契，大家慢慢把一些意見先收斂起來。比如說，沒有副手選項，以後在談合作的過程中，就不談副手。因為有時候，你拿副手來談，變成一個安慰劑，那沒有意義！現在在野各組人馬，講好聽叫兄弟登山各自努力，講難聽一點就是秀肌肉的時間。在9月中以前，每個人要把你的實力全部展現出來。實力不如人，在整合裡面就沒有話語權。