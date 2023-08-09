路透引述消息來源報導，亞馬遜有可能參與安謀「股票首度公開發行」（IPO），凸出安謀在雲端運算上重要性。亞馬遜旗下雲端服務部門AWS使用自家研發晶片Graviton，就是採取安謀設計。

知情者透露，安謀計劃9月初在那斯達克上市，打算籌資80億到100億美元之間。

安謀與亞馬遜均未評論相關報導。

外傳安謀已跟英特爾、谷歌母公司Alphabet和輝達等約十家科技巨頭，進行成為基石投資人的談判。

這些科技巨頭成為基石投資人後，將不會在董事會取得任何董事席位或控制權。因為安謀只想藉此機會加強與這些科技大客戶的關係，和壯大其IPO聲勢來吸引股市投資人的注意。

日經亞洲也報導指出，從蘋果、三星電子、輝達到英特爾等安謀部份大客戶，已經排著隊要成為安謀的基石投資人。這些科技巨頭所使用的晶片，全都採取安謀的設計。安謀在科技業裡扮演整合角色，專門把其晶片設計授權給客戶使用。

根據報導，那些獲得安謀同意入股的科技巨頭，每家只能買到安謀「幾個百分比」的股權，因為安謀目的是要穩定其股價。

輝達2020年宣布以400億美元收購安謀，但因面臨「重大主管機關挑戰」而以失敗告終。安謀執行長哈斯（Rene Haas）去年9月表示要讓公司發行IPO，並開始轉向包括供雲端運算設備使用晶片的設計授權等其他市場。