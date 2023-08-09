在為中元節供品傷腦筋嗎？PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清單」，今年PChome 24h購物特別瞄準金融、服務、科技、商業等4大行業與小資、素食、喜愛優良食品及線上普渡等4大新興族群需求獨家推出10款拜拜箱、箱購折扣最低58折起。全站心誠價最低33折起，搶攻中元節300億普渡商機。

根據PChome 24h購物數據顯示，今年中元食品整體買氣較去年成長25%，為因應中元節消費者需求走向箱購模式，在電商平台下單不僅一鍵購足，更能減少多次購買所消耗的包材和時間。

PChome 24h購物「乖乖萬事順利箱-奶油椰子口味」，即日起至8月31日，每箱86折、特價128元。（PChome 24h購物提供／古明弘台北傳真）

台灣中元拜拜祈福保平安注重的關鍵字「旺」、「順利」及「平安」，也影響消費者拜拜單品的選購，例如中元熱銷單品綠乖乖代表順利一路綠燈，榮登中元熱銷單品第１名寶座的則是科技業護國零食的「乖乖萬事順利箱-奶油椰子口味」，中元檔期站上銷量較上月狂增10倍，銷售成績說明綠色乖乖在台灣中元普渡界不可動搖的地位。

PChome 24h購物「發財拜拜箱 金融業求財法寶」（12入）原價2412元，即日起至8月31日，享7折、特價1688元。（PChome 24h購物提供／古明弘台北傳真）

值得一提的是，PChome 24h購物精心位科技業、金融業、服務業及商業4大行業的普渡拜拜箱，貼心配置經典零食與熱門飲品：

科技業：「【平安拜拜箱】科技業要乖就要拜（14入）」科技業護國零食「乖乖-萬事順利箱」直接來3箱，還有可口可樂，整箱原價2628元，即日起至8月31日下殺65折、只要1688元。

金融業：「【發財拜拜箱】金融業求財法寶（12入）」特別納入金融業必備發財水和得意的一天日本玄米油，代表有「油水」財運來，原價2412元，即日起至8月31日，享7折、特價只要1688元。

服務業：「【好客來拜拜箱】服務業人流不斷秘訣（10入）」集結來一客杯麵、旺旺一定要拜零食組等招客好物，原價1250元，即日起至8月31日，特價72折只要888元。

商業：「【業績長虹拜拜箱】商業持續旺旺旺（10入）」擺出麥香紅茶鼓動商品好賣業績開紅盤，還有旺旺、炒麵等經典零食組合，原價1395元，即日起至8月31日、特價64折只要888元。

PChome 24h購物「鎮瀾宮 2023癸卯年中元普渡報名-豪華轉運組」，原價3000元，即日起至8月25日，限定57折，結緣價1688元。（PChome 24h購物提供／古明弘台北傳真）

此外，在國外旅遊不方便拜拜或偏好線上普渡的族群，站上也有代辦普渡、代燒冤親債主、祈福法會等服務，PChome 24h購物預估今年線上普渡買氣將較去年同期成長15%。