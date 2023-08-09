79歲美國好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）是影壇長青樹，主演許多經典作品《門當父不對》、《蠻牛》、《高年級實習生》等等，上月傳出他19歲的孫子突然暴斃，近日死因出爐，證實是因為服用過量及不同種類的毒品，才導致喪命。

據外媒《TMZ》報導，紐約市法醫表示萊昂德羅狄尼洛（Leandro De Niro Rodriguez）死於吩坦尼、阿普唑侖、K他命以及古柯鹼等等，使用多種非法藥物與毒品導致吸毒過量，最終暴斃死亡。警方稱調查人員在現場發現一袋古柯鹼、殘留毒品的吸管、兩顆藍色藥丸和長方形藥片，且萊昂德羅去世前曾買了假藥，而涉嫌向萊昂德羅販賣毒品的藥頭已經被捕，並遭警方起訴，或將面臨20年監禁。

Robert De Niro’s grandson Leandro De Niro Rodriguez died of accidental overdose, ME rules https://t.co/c6egbmHtiV pic.twitter.com/syEsMmlHe2 — New York Post (@nypost) August 8, 2023

萊昂德羅曾在2018 年電影《一個明星的誕生》，飾演布萊德利庫珀（Bradley Cooper）好友的兒子，去世後他母親發文哀悼：「我的美麗甜蜜的天使。從我在肚子裡感受到你的那一刻起，我就無法用言語或描述來表達我對你的愛。你一直是我生命中的喜悅、我的心靈和一切純淨真實的依靠。我希望此刻我能和你在一起。我希望我能和你在一起。我不知道沒有你該如何生活，但我會試著繼續走下去，傳遞你讓我成為媽媽時所感受到的愛和光明。你被深深地愛著和珍惜著，我希望單單這份愛就能拯救你，我很抱歉，我的寶貝，我很抱歉。安息在平靜與永恆的天堂，我親愛的小男孩。」勞勃狄尼洛當時也發聲證實孫子已離世，並希望外界尊重隱私。

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