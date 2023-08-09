蘋果iOS 17新功能 結束通話按鈕移至右下方 22:452023/08/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果公司即將發布的iOS 17作業系統包括許多新功能。該公司在測試版中將「結束通話」的按鈕從螢幕中間移至右下方，以避免消費者不小心誤觸按鈕導致電話掛斷的情況。這將是蘋果多年來最重大更新之一。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果財報iPhone營收低於預期 搶生成式AI商機 韓國童軍大會提前結束 新北分團8日拔營撤離 韓國童軍大會提前結束 新北分團：今已拔營撤離 #按鈕 #蘋果 #iOS #新功能 #結束 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果財報奇慘：3大主力銷量下滑 半數手機打折促銷 以後會更糟 20:092023/08/04 財經 蘋果憂良率 台積電吞A17晶片瑕疵成本 23:302023/08/08 財經 登山客三星池離奇「人間蒸發」2周 搜救行動結束家屬求助民間 07:522023/08/09 社會 不只晶片賣不掉！三星手機業務也GG了 揭獲利慘輸蘋果關鍵 05:002023/08/09 財經 台積電吞「缺陷成本」 蘋果新iPhone省數十億美元 05:552023/08/08 財經 《國際產業》蘋果也愛「熱門新玩意」 庫克證實：研發多年 10:582023/08/04 財經 蘋果財報出爐 iPhone銷售不如預期 盤後股價下殺 08:252023/08/04 財經 美元霸權結束！澳洲智庫：金磚國家的時代已經到來 21:052023/08/09 國際 安謀計劃9月IPO 蘋果、三星與亞馬遜排隊入股 22:452023/08/09 財經 iPhone 15要來了！外媒推測這天發表 電信商要求員工禁休 15:002023/08/04 科技 iPhone 15最新爆料曝光！預計這一天開賣 頂規6萬破紀錄 10:212023/08/07 科技 《產業》蘋果iPhone 15發表倒數 非蘋旗艦機掀降價潮 11:282023/08/09 財經 俄法院稱蘋果拒刪「烏克蘭衝突」不實內容 罰40萬盧布 18:002023/08/04 國際 謝忻突認「結束一段關係總是難」悲嘆：凡事只能靠自己 15:442023/08/05 娛樂 《國際產業》驚天一警告 蘋果盤後「嚇」挫近3% 08:582023/08/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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