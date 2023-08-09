許多人想要白飯吃到飽，第一選擇就是菜式多樣熱炒店。一位爸爸近日應小兒子要求，帶一家人前往某家熱炒店消費，沒想到卻發現菜色全部都縮水，鐵板牛柳變鐵板肉片、宮保雞丁變宮保雞骨、炒青菜牛肉變炒肉屑，反觀牛排館的牛豬雞三拼加雙蛋，只要370元菜色卻相當豐富，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他帶一家人前往某熱炒店消費，沒想到菜色卻什麼都縮水，220元的鐵板牛柳變成鐵板肉片、宮保雞丁變宮保雞骨、炒青菜牛肉變炒肉屑，「害我都不敢大力夾菜、大口配飯！」，怕一不小心其他家人就沒什麼配菜可吃了。

原PO提到，反觀他去某家牛排館消費，發現牛排、豬排、雞腿排、2顆蛋的三拼雙蛋組合，堆起來像小山的蛋白質加上飲料、餐包、玉米濃湯卻只要370元，讓他直呼「以後去吃熱炒我一定要先去牛排館外帶一份三拼！」，同時也感嘆現在的熱炒店越來越難吃，「老么應該不會再熱衷白飯吃到飽的熱炒了」。

對此，許多人紛紛回應，「真的熱炒現在都很貴，吃牛排還比較划算」、「物價跟不上長大的身體」、「然後熱炒開始禁帶外食」、「我也覺得現在熱炒店的菜色都縮水變很小盤耶！」、「自從吃超過2碗白飯會被公審後就對熱炒店沒興趣了」。