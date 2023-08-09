不少純情之人，僅僅是網路認識，連對方長相都不知道，就願意付出所有，事後才發現上當。大陸廣西一名刁姓男子，為了交往2年的「網婆」付出26萬人民幣(約台幣115萬)，事後得知對方真實身分時崩潰不已，直呼再也不相信人了。

綜合陸媒報導，刁男經舅媽牽線，結識了一名女網友，雙方很快就熱絡起來，過了2個月，女方更是主動提出以結婚為目的的交往，男子也很快就答應。

純情男的舅舅與舅媽偽裝成第三者，與外甥網戀，藉機騙取錢財。(圖／取自微博)

未料女方此後開始獅子大開口，不斷向刁男索取金錢，還以開店為名義一次開口要數十萬，前後索要了26萬人民幣，當刁男要求視訊或打電話，對方卻總找藉口搪塞，讓他起了疑心，但每次都想起是舅媽牽線的，加上女方也轉帳5萬人民幣給他，因此打消心中疑慮。

經過2年，刁男始終不知女方真面目，認為自己受騙，因此忍不住報警處理，這才知道「網婆」竟是自己的舅舅，潘姓舅舅因為積欠鉅額賭債，因此與舅媽聯手誆騙自己的外甥，到手的錢全拿去賭博，卻滿盤皆輸，才會越陷越深。得知對方真面目的刁男崩潰不已，直呼再也不相信人了。

最終潘姓夫妻將房子過戶給外甥作為補償，達成和解，考量到潘男已過戶房屋補償，積極爭取對方諒解，也已達成和解，因此法院也從輕發落，判處1年有期徒刑。