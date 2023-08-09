台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯針對前瞻預算缺失頻頻開火，針對耗資43億元的台南沙崙科技園區是「空城」、停車場大漏水等問題，槓上台南市政府。台南市長黃偉哲9日晚間在臉書發布影片，大酸徐巧芯是選情不好，還去蹭媒體人黃智賢(黃偉哲妹妹)。徐巧芯也連貼4張停車場漏水照片，反嗆「台南43億的建設在漏水，要不要先處理一下？」

徐巧芯近日接連踢爆沙崙科學城是空城，利用率不高、停車場多處漏水等問題；媒體人黃智賢8、9日都在臉書發文，批徐巧芯護航民眾黨主席柯文哲、沒監督柯文哲市政。

徐巧芯則留言回應，「是不是因為我打台南弊案你不高興，才寫了這麼大一篇要我停止對民進黨的攻擊？」並強調「不管黃偉哲跟你的關係如何，我都還是會揭露(沙崙科技園區的爆料)」。徐也指出，「來挺您的很多都是超級知名的綠營網軍側翼？千萬不要跟這些社會毒瘤同流合污啊！」

而黃偉哲9日晚間在臉書發佈影片，雙手抱胸大酸，「我最近聽說，台北市議員徐巧芯，跑到黃智賢的臉書上去吵架。可見國民黨的立委選情是有點低迷，甚至於小雞都必須蹭黃智賢的聲量，還要求她的母雞不要打柯文哲。所以呢，選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜有點太弱了吧？」

徐巧芯也在留言貼出數張沙崙科學城停車場漏水的照片，「我不清楚你們兄妹在唱什麼雙簧，但台南43億的建設在漏水，要不要先處理一下？還是說你認為這是牆壁在尿尿？43億的前瞻預算在台南是這樣花，市長覺得沒問題，人民的納稅錢真好用。」