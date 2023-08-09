高市議員黃捷8日獲民進黨高市黨部中執會通過，正式加入民進黨，臉書旋即慘遭洗版，「不演了」、「改叫小綠綠了」。民眾黨發言人楊寶楨9日在《新聞大白話》節目直批，民進黨對女權雙標，批別人物化女性，結果自己滿眼都在找女生，最仇女、最噁心的就是民進黨。也奉勸這些親近民進黨的小綠要想清楚，民主大聯盟6位退選，賴清德竟說這顯示民進黨是高標準的，這些人應該覺得有點嘔，難道賴是在酸他們低標準嗎？

「不得不說范雲加入民進黨之後，黨證真的是太好用了！」楊寶楨表示，范的權力慾望真的很強，真的為了民進黨什麼話都可以講！前陣子民眾黨辦姊妹之友會，范批怎麼讓舞團穿著空服員的服裝上台？轟說在物化女性。「人家舞團的專業舞蹈，人家要穿什麼衣服，到底關你什麼事？」

楊寶楨提到，經濟部長王美花以前也跳過熱舞，許淑華議員以前也跳過舞。高雄市在2015年，觀光局也是找來了穿空服員服裝的舞團來跳舞，「請問范雲委員妳有說話嗎？」自己後來去問她，直接在她的臉書留言，都不回，假裝沒看到！「妳不就是雙標嗎？」

「所以我覺得，民進黨真的很噁心！我現在覺得，民進黨滿眼都是女色！」楊寶楨直言，綠營一直在找女生，說什麼怎麼可以一直拍女生的腿？不然就是對716的凱道集會說，怎麼都男生、沒有女生？「你滿眼都在找女生，噁不噁心啊？我真的覺得最仇女、最噁心的就是民進黨！」

楊寶楨強調，這些親近民進黨的真的要想清楚，最近民主大聯盟不是有6位退選？賴清德被問到此事時說，這顯示我們民進黨是非常高標準的！你這樣叫這些人情何以堪？這些人來跟你合作，當大聯盟的一員，我是來挺你的，但是背負非常大的壓力，所有人都在看我，最後被逼到退選，然後你還這樣酸人家？這些人也應該覺得心裡有點嘔，當時明明是想要來挺民進黨的。賴清德說自己是高標準，所以是在酸這些人低標準嗎？