美股3大指數周二（8日）同步收黑之後，周三（9日）力圖反彈，小幅開高，但市場觀望氣氛濃厚，投資人聚焦周四將公布的通膨數據，3大指數早盤漲跌互見。

通膨數據將是美國聯準會（Fed）9月利率決策的關鍵因素。市場人士普遍認為，9月再度升息的可能性很小，聯邦基準利率料維持在5.25～5%區間。

周四將公布7月通膨數據，消費者物價指數（CPI）增幅預計將從6月的3%回升至3.3%，扣除食品和能源成本的核心CPI增福則預估維持在4.8%。但市場策略師警告，美國勞動力市場依然吃緊，證明通膨風險仍未消除，也就意味著Fed不太可能同意降息。

截至台北時間9日晚間10點45分，道瓊工業指數上漲13.66點（或0.04%），暫報35328.15點；那斯達克指數下跌76.89點（或0.55%），暫報13807.44點；標普500指數下跌4.14點（或0.09%），暫報4495.24點；費城半導體指數下跌35.30點（或0.96%），暫報3644.12點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌1.09%，谷歌母公司Alphabet跌0.38%、微軟跌0.73%，亞馬遜與臉書母公司Meta跌逾1%。半導體類股普遍表現不佳，輝達跌近5%，超微跌近3%，台積電ADR跌0.46%，聯電ADR逆勢微幅小漲0.14%。