國民黨全代會7月23日落幕，通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，但徵召失利的鴻海創辦人郭台銘仍動作頻頻，9日在屏東舉辦「主流民意大聯盟」晚會，據了解，在國民黨內部群組中，有軍系資深黨代表9日代為布達黃健庭所擬的聲明，強調遊戲規則都有告知郭台銘，沒有黑箱也經得起考驗，而3份民調都是侯友宜贏，盼郭能信守承諾。

根據聲明內容，黃健庭指出，總統徵召公正公平，遊戲規則（包括民調及縣市長、立委的意見徵詢）及時程，都清楚告知侯郭雙方，結果出爐後也當面向雙方說明並出示3份民調（三項皆侯贏），沒有黑箱，絕對經得起檢驗。

黃健庭表示，二、採用徵召模式是黨內共識，經中常會通過，等於授權主席決定人選（民進黨徵召就是主席說了算，也沒人會質疑憑什麼），但「推出最強人選」是朱主席唯一考量，所以才訂出以民調及幹部評鑑為依歸，沒有個人偏好，更沒有需要這麼麻煩搞「內定」。

黃健庭強調，「郭董是自己想選，他至今仍不是黨員，因為他一直表示最後不管黨提名誰，都會全力支持，而我們也需要團結泛藍力量，才將他納入徵召考量，給他足夠的時間，清楚的遊戲規則。我們至今仍期盼郭董能信守承諾，一起團結下架民進黨。」

黃健庭呼籲，還請各位弟兄姊妹團結一致，幫助侯友宜及本黨立委候選人，共同努力完成「政黨輪替、國會過半」的目標。