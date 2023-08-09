南韓演員安普賢及女團BLACKPINK成員Jisoo被爆出熱戀中，而雙方後續也大方坦承戀情。誰料，安普賢事後卻被挖出一連串黑歷史，包括訂閱仇女頻道，更甚之在片場耍大牌，叫女性工作人員幫忙拿高劇本等。對此，雖然安普賢方截至目前未對外說明，但今(9)日有位影片中的當事人出面受訪，替安普賢澄清。

安普賢日前被挖出在拍攝韓劇《由美的細胞小將》時，曾片場叫一名女性工作人員幫他拿高劇本，由於安普賢當時雙手空閒，且看似僅在熟背劇本而已，而相關花絮畫面曝光後，有不少人抨擊他是「隨意使喚工作人員的慣老闆。」

안보현 존ㄴㄴㄴㄴ나 싫어하는 이유 지 두 손 다 놀고 있어도 곧 죽어도 대본 드는 건 스탭 시킴 pic.twitter.com/KEGNDnu7hZ — 김집개 (@housedog_) August 3, 2023

雖然截至目前，安普賢方並未對此傳聞做出回應。但綜合韓媒報導，影片中的當事人出面發聲，還原現場情況，表示自己是服裝造型師，當時也與安普賢合作的十分愉快，但由於拍攝期間經常發生時程變更的問題，「我向他展示日程變更的時間表，而自己正在手機上檢查修改後的日程並檢查劇本。」解釋了當時所發生的情況。

此外，對於安普賢在影片中被誤解一事，該名服裝造型師透露自己感到十分無奈且痛心，不忍一位和她相處愉快的人被誤會，才出面發聲，並向大眾呼籲：「這太荒唐了，他人很好，希望你們不要謠傳諸如人格爭議、等待劇本等有關安普賢此事件的謠言。」