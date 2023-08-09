紐約聯邦準備銀行8日公布最新家庭負債與信貸季報顯示，今年第二季，美國人卡債較第一季多出450億元，增幅將近4.6％，總額破兆達1.03兆美元。

報告指出，卡債愈滾愈大加上車貸未清，美國人今年Q2家庭負債上漲1％，來到17.06兆美元。新冠疫情爆發前的2019年底以來，美國家庭債務已激增2.9兆美元。

紐約聯準銀行報告出示的債務餘額是名目數據，並未經過通膨調整。

聯準會（Fed）為壓制通膨巨獸，自去年3月至今已11度升息，聯邦基金利率觸抵22年高點。市調機構晨間諮詢（Morning Consult）經濟學家貝格（Sofia Baig）指出，Fed升息加重房貸和信用卡利息負擔，影響一般消費大眾。

貝格說：「隨著利率提高，償債成本變貴，而消費者的卡債有增無減，兩大原因夾擊下，讓原本勒緊褲帶度日的家庭承受更大的壓力。」

個人理財網站Bankrate統計，目前信用卡利息平均20.53％逼近歷史高點。分析紐約聯準銀行數據後發現，信用卡債務餘額連五季增加，創20年來最大增幅。

網路貸款機構LendingTree首席信貸分析師舒爾茲（Matt Schulz）受訪表示，美國人的卡債只會愈滾愈大，背後原因包括通膨、升息及今年的生活開銷全面變貴。

美國消費者信用卡使用頻率變高下，拖欠率也跟著上揚。第二季逾期30天以上的卡債，拖欠率攀升至7.2％，高過第一季的6.5％，創2012年第一季以來新高。整體債務拖欠率從3％升至3.18％。

紐約聯準銀行經濟學家在部落格的貼文寫道，「到目前為止，美國消費者頂住疫情和疫後的經濟壓力展現韌性。但信用卡餘額增加恐對部份借貸者構成挑戰，今秋恢復繳學貸後，可能會增添財務壓力。」