YouTuber「老高與小茉 Mr Mrs Gao」擁有585萬訂閱，時常會說趣味故事引來大批粉絲追蹤，近日遭YTR「藍泉媽媽 LQMAMA」爆出抄襲爭議，兩派網友爭論不休，今（9）日老高開啟直播，封面照片黑底白字寫著「鄭重道歉」，立刻讓6萬多名網友湧入觀看。

老高過去會在禮拜三更新頻道發表新片，今（9）日直到10點都遲遲沒有動作，讓網友一度認為即將停止更新，而老高在10點半左右上傳影片，並開啟首播模式，影片封面圖為黑底白字寫下「鄭重道歉」，直至目前為止影片已吸引6萬多名網友湧入，而老高的道歉內容是錄影片時忘記關洗衣機，因此預告影片可能會有噪音，並且表示從這支影片開始，以後所有的參考資料都會在影片說明欄中進行標註，「我們也會儘量滿足大家的所有要求」，影片主要內容是談論歷史人物老子。

（來源／影片取自老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube，如遭刪除請見諒。）

許多粉絲在底下留言表達支持：「看到你沒有因此停止上片真是太好了，真的真的是太好了！雖然我們彼此不認識，但我想讓你知道，我們都是一家人，這裡的觀眾都是你的家人，也是你最堅強的後盾！」、「一定要繼續把節目做下去」、「其實看維基文庫是無法講出這麼生動的故事，生動的故事還是要有說書人的功力才能引人入勝，老高說書的功力深厚呀！」、「永遠支持老高」、「為什麼要道歉！你是說書人！腰桿挺直！不要無意義的道歉！」。