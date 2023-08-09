行政院長陳建仁9日主持「2023年度第3次治安會報」， 會中他指示部會慎防境外敵對勢力利用網路駭侵結合認知作戰，透過操作假訊息等方式影響明年總統、立委大選外，也應持續透過跨部會整合協調，查處逾期外來人口、非法雇主及非法仲介，並積極查緝詐欺犯罪，落實犯罪被害人保護。

9日治安會報共有三部分，分為「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊之工作成果報告」、「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案執行情形與策進作為」及「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」等。

陳揆指出，境外敵對勢力透過駭侵我國民間公司網路相關設備，進行發文及散布錯假訊息等行為，意圖影響我國民眾認知，各部會除應即時澄清，也應適時宣導民眾定期維護個人社群帳號，設定強密碼或二階段驗證等密碼保護機制，並持續提升機關通訊設備資安等級，以有效強化資安防護能量。

另鑑於我國總統與立委選舉將於明年1月13日舉行，為防杜境外敵對勢力利用網路駭侵結合認知作戰，透過操作假訊息等方式影響選舉結果，陳揆也請法務部調查局等相關機關持續強化偵查能量，加強查處此類新型態攻擊，以維護選務作業公平、公正。

陳揆致詞表示，美國國務院於今年6月15日公布2023年全球防制人口販運評比，我國連續14年在全球180多國及地區的評比名列「第1級」國家，實屬不易。去年雖發生國人遭詐騙至海外人口販運事件，但政府立即整合跨部會資源，從預防、勸阻、救援、究辦4面向全力執行，加強打擊人口販運，落實被害人保護，成果深獲國際肯定。

行政院已於6月9日及5月25日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」及「行人優先交通安全行動綱領」，並陸續完成「打詐五法」修正案及停讓行人交通新制等作為；同時行政院「打擊詐欺辦公室」也已揭牌運作，同時請內政部將掃黑列為治安第一要務。

陳揆進一步指出，「組織犯罪防制條例」修正案也在今年5月底奉總統公布生效，警察機關於今年7月13日至20日執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，一共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不法利得約4000萬元；掃蕩黑道幫派方面也獲佳績，共計破獲47件、294人，查扣不法金流約445萬元、各式槍械54枝，成效顯著。

在外來人口部分，陳揆指出，近年受疫情影響，導致逾期停、居留外來人口人數急速攀升，內政部實施擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案後，短短5個月共查處2萬1932人，整體目標值達成率119％，已獲初步成效。

針對法務部「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」，陳揆說，政院於6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱 1.5版」，實施以來具初步成果，如電信網路詐欺犯罪大幅下降，他認為應在不違反偵查不公開原則下主動發布詐欺手法，並即時通報電信公司停、斷話、適時凍結人頭帳戶，防止後續詐騙案件發生。

最後，在落實犯罪被害人保護方面，陳揆指出，今年1月至7月查扣犯罪不法所得23.7億元，較去年同期4.8億元，成長近5倍，他要求法務部積極指示檢警調偵辦電信網路詐欺案件時，強化犯罪所得查扣工作，阻斷詐欺集團金流，並加強督導電信網路詐欺案件不法所得查扣、自動繳回及強化變價效能，以協助被害人取回遭騙財物。