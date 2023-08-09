訊聯生技9日舉行業績發表會，今年上半年獲利不僅超越去年整年度，上半年度營收更創歷史新高，細胞與衍生物CDMO因外泌體營收成長翻倍，更較去年同期成長225％；訊聯生技董事長蔡政憲以「叫好又叫座」形容外泌體產業全球正夯的現況，除服務台灣客戶外，進軍日本、韓國、香港、印尼、馬來西亞及美國等6大海外市場。

蔡政憲表示，很少看到生技次產業，在這麼短時間內在全球發展這麼快速，外泌體易於運送及局部使用，容易大量培養，也有多樣性的特性，是細胞治療中最具潛力輸出國際的產品，訊聯集團長期深耕外泌體，目前已透過PIC／S GMP廠量產國際臨床等級規格外泌體、細胞製劑，除服務台灣客戶外，更涵蓋日本、韓國、香港、印尼、馬來西亞及美國等海外國家；今年起將擴建PIC／S GMP再生醫療製劑廠，以進一步進軍6大海外市場。

值得一提的是，訊聯已取得幹細胞外泌體國際化妝品原料認證(INCI Name)，搶佔全球醫美商機；據Grand View Research報告，2022年全球醫美市場規模為1120億美元，2023～2030年複合成長率14.7％，2030年將達3321億美元。

訊聯生技總經理康清原表示，訊聯鎖定高齡長照市場，長期佈局的成長動能爆發，細胞治療應用需求隨著特管辦法核可案飆升，帶動間質幹細胞(MSC)較去年同期成長6成；而基因檢測事業更透過全方位非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)逆勢再創新高，成長2成，大幅跨越少子化危機。

訊聯集團於累積24年再生醫學、精準健康及智慧研發等技術能量之際，積極布局四大強勁「i369戰略目標」，搶攻前瞻性醫療未來黃金十年。訊聯「i369戰略目標」分別是「i」強化智慧研發技術、打造第「３」間上市櫃公司(訊聯細胞智藥)、外泌體前進「6」大海外市場，與脊髓性肌肉萎縮症產前檢測(SMA)目標「9」成滲透率，帶動精準健康普及化。

訊聯積極布局訊聯細胞智藥成為集團內第3家上市櫃公司，搶攻廣大再生醫療製劑商機。訊聯細胞智藥日前榮獲經濟部審定為「生技醫藥產業發展條例」之獎勵對象的肯定，可獲研發、資金、人才各方面獎勵，加速推進再生醫療製劑的研發進度。其中，肺部纖維化的異體細胞類新藥BU-01，進入臨床2期申請；外泌體新藥(ExoTear)治療乾眼症也獲階段性成果，初步研究發現外泌體能加速眼角膜修復，有機會讓台灣臨床研究領先全球。