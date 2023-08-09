這家由亞馬遜投資的車廠與其他電動車業者一樣，在量產的過程不斷燒錢，市場龍頭特斯拉不斷減價，也令電動車廠壓力更增。

Rivian第二季營收較去年同期大增202％至11.2億美元，擊敗分析師估的10億美元。淨損由去年同期的虧損17.1億元縮減至12億美元，每股損失1.08美元，低於去年同期1.89美元。

其第二季交車量1萬2,640輛，超越市場估的1.1萬輛，較首季交車量成長59％，並遠超去年同期的4,467輛。

至於產量，從首季的9,395輛上升至1萬3,992輛。現金餘額就從首季的112.4億美元，減少將近20億美元至92.6億美元。

Rivian執行長史卡林格（RJ Scaringe）說，第二季財報反映公司繼續專注於成本效益，以加快速度來成為具獲利能力的公司。目前已明顯降低其在純電動皮卡R1，和客製化電動貨車EDV等部門，在原料、營運和貨運等各方面成本。

他強調第二季業績強勁，並持續專注於擴大生產、不斷提高成本效益、研發未來技術、和提高顧客的滿意度。而且公司在增加產量後，會繼續藉擴大生產規模，透過商業談判方式等降低採購原料的成本，和改變工程設計等去增進公司業績，

Rivian重申預期在明年某個時刻，其毛利將轉為正值，並預期今年全年的資本支出約17億美元，低於原先預測值20億美元。