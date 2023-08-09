索尼9日股價微升0.08％，報12,985日圓。

索尼預期本年度（明年3月止）淨利達8,600億日圓（約60億美元），高於前次預估的8,400億日圓，不過較去年的1兆日圓低了14.5％。營收預估年增11％至12.2兆日圓，高於先前預測的11.5兆日圓。

索尼最新財報顯示，上季淨利年減17％，降至2,175.45億日圓（約15.2億美元），優於市場預估的1,797.35億日圓。營業利益年減31％，降至2,530億日圓，亦高於分析師預期的2,512.4億日圓。

上季營收年增33％，至2.96兆日圓，主要由遊戲和網路服務，以及音樂部門推動。索尼表示，日圓貶值亦有助拉抬業績。

索尼上季賣出330萬台PlayStation 5遊戲機，年增38％。該公司表示，索尼線上遊戲網路擁有1.08億名活躍用戶，較一年前同期增加500萬人。

索尼先前預期本年度PS5銷量可望達2,500萬台紀錄，相較於前一年度的1,900萬台。

儘管上季PS5銷售成績不俗，但收購相關成本增加，以致遊戲部門上季營業利益年減6.8％，降至491.6億日圓。

音樂部門營業利益年增20％，達733.8億日圓，串流服務為營收推手之一。索尼將音樂部門本年度營業利益由2,650億日圓上修至2,800億日圓。

電影部門營業利益由506.55億日圓陡降至159.7億日圓，反映營收萎縮和廣告支出增加。

美國編劇工會（WGA）和演員工會－美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）罷工，預料將打擊索尼的電影業務。該公司表示，電影和電視節目推出時程可能延宕。

金融服務部門營業利益由1,392.1億日圓重跌至545.1億日圓，主要因為去年一次性利得拉高比較基準。