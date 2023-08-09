《日經新聞》與東京軟體公司Fronteo合作，使用機器學習演算法來分析特斯拉供應鏈。分析顯示，大陸是特斯拉電動車鋰離子電池材料最大供應商，在「蓄電池」類別61家公司裡，有39％是大陸企業。

在42家從事「有色金屬冶煉」（不含煉鋁）的企業裡，大陸也占了40％。在「無機化學」類別的102家供應商裡，大陸以33％比重高居第一。

在全球各國加強監管並增加投資以確保關鍵材料供應無虞之際，這份分析報告極具參考價值。它凸顯大陸在電動車電池材料市場佔據優勢地位，以及特斯拉對於大陸合作夥伴的高度依賴。