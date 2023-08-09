財報顯示，美超微第四季營收年增32％至21.8億美元，優於市場預期的19.8億美元。上季淨利達1.936億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為3.51美元，高於分析師預估的2.91美元。

但美超微預測，2024財年首季營收估介於19億美元～22億美元區間（中間值為20.5億美元），市場預期為22億美元。首季經調整後的EPS預估為2.75美元～3.5美元（中間值為3.125美元），市場預估為3.21美元。