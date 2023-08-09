財報顯示，美超微第四季營收年增32％至21.8億美元，優於市場預期的19.8億美元。上季淨利達1.936億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為3.51美元，高於分析師預估的2.91美元。
但美超微預測，2024財年首季營收估介於19億美元～22億美元區間（中間值為20.5億美元），市場預期為22億美元。首季經調整後的EPS預估為2.75美元～3.5美元（中間值為3.125美元），市場預估為3.21美元。
伺服器供應大廠美超微電腦8日公布2023財年第四季（6月30日止）財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於預期。但該公司本季營收預測令分析師感到失望，導致該公司9日早盤股價暴跌23％。
財報顯示，美超微第四季營收年增32％至21.8億美元，優於市場預期的19.8億美元。上季淨利達1.936億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為3.51美元，高於分析師預估的2.91美元。
但美超微預測，2024財年首季營收估介於19億美元～22億美元區間（中間值為20.5億美元），市場預期為22億美元。首季經調整後的EPS預估為2.75美元～3.5美元（中間值為3.125美元），市場預估為3.21美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。