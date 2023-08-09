iRent共享汽車無人租車服務上路將邁入第十年，為擴大共享運具發展版圖，iRent宣布成立「共享車平台」，首波攜手愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家長年深耕台灣的短租業者，正式將iRent數位自助租車服務推展邁向「共享車平台」新里程，和雲行動服務董事長謝富來表示，將為台灣租車產業與移動服務開創新局、挹注新能量。

謝富來表示，iRent創立「共享車平台」主要希望透過攜手愛旺、小馬與直航這些在市場上耕耘已久的短租業者，一同加入iRent共享平台，發揮「一加一大於二」的最大綜效，讓iRent、加盟夥伴以及消費者都能共享協作產出的資源與益處，創造三贏局面。

iRent成立以來，近年用戶數呈現快速增長，至今累計用戶已超過150萬人，穩居產業龍頭地位。為滿足近年倍速成長的會員數與用車需求，iRent攜手租車同業夥伴，宣布成立「共享車平台」。

謝富來說明，藉由各加盟業者將旗下租賃車輛上架於iRent平台，讓iRent「同站租還」服務的車隊陣容更壯盛，服務據點更廣泛密集。民眾未來除了可在原本iRent站點租用車輛，還多新增愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家同業的車源，在iRent APP租車牌卡上皆會清楚標示車輛出租業者的名稱。