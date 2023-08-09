隨著生成式AI不斷席捲逐漸數位化和超聯接的世界，黃仁勳在SIGGRAPH（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）發表主題演說時宣告：「生成式AI時代來臨。」

他亦表示：「繪圖與AI密不可分，繪圖需要AI，而AI也需要繪圖。AI將在虛擬世界學習技能，且AI將協助創建虛擬世界。」

黃仁勳會中發表下一代GH200 Grace Hopper超級晶片平台，該平台能連接多個GPU，實現卓越的性能和易於擴充的伺服器設計，專為處理全球最複雜的生成式工作負載所設計，預計明年第二季開始投產。

為了加速全球企業採用生成式AI，黃仁勳在會中宣布AI Workbench軟體工具，為開發商提供統一且易於使用的工具套件，可在個人電腦或工作站快速創建、測試和微調生成式AI模型，再拓展到幾乎任何數據中心、公共雲或輝達DGX Cloud。

黃仁勳同時宣布輝達與新創公司Hugging Face建立合作夥伴關係，後者擁有200萬名用戶，將讓數百萬正在打造大型語言模型和先進AI應用的開發人員，更容易使用生成式AI超級運算。

黃仁勳表示，這是一項全新的服務，將全球最大的AI社群與全球最佳的培訓和基礎建設相連接。

為了進一步加速生成式AI採用，黃仁勳宣布最新版企業軟體工具Enterprise 4.0，為企業提供採用生成生AI所需的工具。

此外，輝達將生成式AI引進Omniverse，該平台旨在支援元宇宙式的虛擬世界。輝達利用該技術協助企業客戶創建真實世界事物的線上版本，例如工廠和汽車。

在硬體部分，黃仁勳表示，輝達為工作站推出三款新的RTX顯示卡，RTX 5000、RTX 4500和RTX 4000。