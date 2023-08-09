近年在發展再生能源的過程當中搭配儲能系統已蔚為趨勢，在臺灣各地同樣也積極建置儲能系統，然而有關於儲能櫃的消防安全性，一直是外界所密切關注的議題，民眾對熱失控潛在危險感到憂心。因此，儲能系統配置完善的消防滅火機制，已成眼前的當務之急，國內外已經制定多種消防安全規範，力求有效控制儲能櫃的延燒風險。

根據台灣區電機電子工業同業公會儲能聯盟的解釋，儲能系統所廣用的鋰電池，最大的安全性考驗就是熱失控的問題。若電池過度充電或過度放電、或是電池內部短路，又或是環境散熱不良，抑或是受到外力破壞的情形下，都可能導致儲能系統失靈。因此，從電池及櫃體的材質，到危機時刻的應變措施，都需要經過嚴謹的考量和規劃，為設施的環境安全把關。

以興建中的柳營儲能場為例，從設計階段即協請消防設備師規劃配置滅火設備，建立起多道防護措施：首先，案場所採用燃燒可能性較低的「磷酸鋰鐵電池」，即便在過高的溫度環境也不輕易起火。儲能櫃體使用時效高的防火牆材質，守住延燒範圍。

接著，電池櫃具備24小時監控系統，全天候監視貨櫃電池模組的電壓和溫度，並具有煙霧探測器和可燃氣體探測器隨時監測環境條件。倘若儲能櫃超出系統設定，會立即啟動經國際消防認證的自動滅火程序，發出警報通知維運人員，啟動自動排可燃氣體系統，將易燃氣體排出，並釋放氣溶膠進行自動滅火，同時消防水霧噴灑系統會自主運行，噴灑消防水霧，降低周圍溫度並阻止有毒氣體及粉塵擴散，能夠進一步控制火勢，確保傷害不再擴大。

業者表示，系統皆依照國內外數個消防安全規範和指引程序所設置，在正式併網前確保案場能夠在經由標準局專業驗證之下，以四道防線確保當地居民的生命財產安全。