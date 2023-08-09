自稱有科技狂的沈慶行透露，一知道韓國發表常溫超導體論文的事，就馬上派出公司的CTO（技術長）到大學院校去了解，且願意提供研究經費給學生去做深入的研究。

沈慶行表示，其實超導體不是什麼新鮮事，第一個發表超導體的時間點就落在1911年，距離現在已經超過百年，根據過去歷史，幾乎每100至150年就會有一次新的科技變革，從1712年蒸氣機發明以來，到內燃機、PC到如今，科技就不斷在做重大的創新突破，畢竟「人類科學進步就是由好奇心而來的」。

沈慶行表示，超導體最大的難度就是環境要做到絕對的-270度，要長期維持此溫度，成本太高，目前還不可行，如果說現在常溫常壓就可以做出超導體，我相信不單奇鋐會倒，其他公司也都會倒。

雖說常溫常壓的半導體目前還不可能，但為防患於未然，沈慶行也留有「後手」，沈慶行表示，若是常溫常壓的超導體真的研發出來了，光有材料還不夠，還需要配合底層機械加工的技術，只要奇鋐可以跟上，多少做一點底層加工，奇鋐就有機會繼續存活。

至於這一天何時會到來？沈慶行表示，我這輩子不知道可不可以看得到，但他相信他的兒子輩一定有機會看到。有鑑於此，沈慶行決定預做準備，並強調，若有不錯的超導體投資標的，可以推薦給他，並強調「越怪異、越不可能的，越好」。