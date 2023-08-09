全聯年度最大檔中元節檔期11日起全面開跑！因應解封後各行各業必定拜好拜滿的採購需求，祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，並祭出史上最高20.9％回饋；全聯指出，每年中元業績皆超越100億以上，預估今年優惠盡出，力拚業績成長1成。

與此同時，大潤發亦同步自11日起「慶讚中元」大促銷，集結拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等超破萬種中元精選商品，下殺最低5折，加上社區、宮廟服務，力拚3成業績成長；全聯與宜蘭傳藝中心更聯名推出即將失傳的佛手、佛眼糕餅獨家銷售，預計今年中元節生鮮品類業績可望成長逾1成。

全聯實體門市推出超過60款普度必買人氣組合商品，除了卡迪那、可樂果、OREO、乖乖等經典款零食祭出超殺優惠限量開賣，還有可口奶滋、華元拜拜箱、盛香珍白沙屯媽祖聯名祈福箱等，零食類超過28萬箱限量優惠，飲料包括黑松、可口可樂、維他露等逾20萬箱限量優惠，泡麵則有科學麵、味味A等限量優惠逾28萬箱，還是韓國熱銷拉麵不倒翁（OTTOGI）碗麵限量6,000箱。

大潤發則統計，去年中元檔期以泡麵、罐頭、食用油、洋芋片賣得最好，根據內部銷售數據統計去年中元期間熱賣泡麵前三名，依序為統一肉燥麵、來一客、維力炸醬麵最受歡迎，去年此三項商品約占此品類的3成銷量。至於零食部分，熱銷TOP3則是北海鱈魚香絲、義美小泡芙、樂事洋芋片，於去年共賣出超過20萬包。

大潤發亦推出一條龍的鋪桌服務，為賣場附近的公司行號、宮廟、社區推出客製化的服務，完善的服務預計可帶動業績成長3成。