65歲的張姓男子長期受腎結石所苦，因疫情而許久未到醫院做定期檢查，沒想到近日他只要跑步或走路走太久，就會有血尿的情況，就醫後醫生在他體內發現8.4公分大的巨大腎結石，醫生表示，幸好張先生及時就醫，否則再拖下去，恐怕得洗腎了。

來自南投的張先生今年65歲，長期患有腎結石，雖曾做過體外震波碎石術，但效果不盡理想，因3年多來的疫情，張先生已許久未進行定期檢查，近日他發現，只要跑步，或是走路走太長的距離，都會有血尿的情況。就醫檢查後，醫生在他體內發現腎結石竟已長成8.4公分大，後來醫生使用軟式輸尿管鏡碎石術，成功將腎結石排了乾淨。

醫師表示，幸好張先生就醫及時，否則就需要洗腎了。長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，過去輸尿管鏡多為硬式，最深只能觸及靠近腎臟端的結石，而新型的軟式輸尿管，為可彎曲吸引式導管，由尿道進入體內，經過膀胱、輸尿管，能深入腎臟內部，並像吸塵器一樣將結石抽吸乾淨。

黃煒軒醫師也表示，腎結石通常沒有明顯症狀，不過若結石移位卡在輸尿管或膀胱，就會造成患者疼痛、發燒、血尿等症狀。黃煒軒醫師也指出，30至50歲的人，是腎結石好發人群，每10人就有1人患上腎結石，而多喝水是預防結石最好的方法。

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