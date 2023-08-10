國泰慈善基金會自2013年推動「國泰學童圓夢計畫」迄今邁入10年，足跡遍布全台。今年6/19於屏東縣的車城、大光國小師生家長齊聚一堂，聽孩子們高聲傳唱恆春歌謠，展現愛鄉愛土精神，而文化傳承的意義，也在孩子心中埋下一顆種子。

第十屆「國泰學童圓夢計畫」號召大光國小學童，於台北西門町傳唱恆春歌謠，推廣家鄉文化。(中時新聞網攝)

車城國小校長王怡萱表示，衷心感謝「國泰學童圓夢計畫」，透過這次活動，讓學童們看見自己的光與熱，感恩所有陪伴孩子的老師和家長的用心教導，這趟旅程的成就難以言喻，她說，孩子們從在地出發走向世界，有一天他們會發現:「我帶著故鄉的美好，跟別人交朋友的時候，能理解自身的文化充滿榮耀。」

車城國小校長王怡萱表示，本次活動讓孩子帶著家鄉的美好走向世界，並理解自身文化充滿榮耀。(中時新聞網攝)

今年5月，遠從屏東北上的孩子們，帶著一顆顆好奇新鮮的心，來到電視新聞裡才會看到的台北知名景點，進行多場快閃表演，包括5月27日到西門町、台大椰林大道，5月28日華山、中正紀念堂，5月29日圓山飯店、林口美國學校，儘管行程緊湊，孩子們興致高昂，一點都看不出疲累，而表演也從第一天的緊張發抖，到最後一天放鬆大笑，顯然已經融入台北這個繁華都市。

遠從屏東北上的大光國小孩子們進行多場快閃表演，儘管行程緊湊，孩子們興致高昂，一點都看不出疲累，最終完美展現出家鄉文化的在地傳承精神。(國泰慈善基金會提供)

「孩子這次到台北都是自己規劃行程，他們看到自己的民謠文化，發現與台北很多不一樣的地方，所以他們知道自身獨特性。」大光國小老師林泓宇表示，孩子因為本次圓夢成果發表會變得更有自信，以自身驕傲傳唱恆春歌謠，找回傳統的榮耀精神。

「當時我知道學校有跟國泰圓夢計畫合作，我感覺很不錯後便決定參加，過程也相當開心，發生許多有趣的事情。」車城國小代表學童開心地說。大光國小學童也表示，當時在台北西門町表演時，因為商圈人潮相當擁擠，從來沒看過這種陣仗的大家，表演前夕一度相當緊張，情緒不安，一開始演出雖然有出錯，但在熟悉舞台後，慢慢找回平常練習的感覺，最終秀出最佳表演成果。

車城國小學童表示，參與圓夢計畫唱出家鄉的歌，感到很光榮。(中時新聞網攝)

「國泰學童圓夢計畫」自2013年推動以來，每年照料偏遠小學與弱勢學生，透過活動讓孩子們發現自己家鄉的價值。本次在恆春半島以民謠文化為主軸進行推廣，期望將這份愛與文化持續傳遞下去。國泰慈善基金會自2015年發起「為台灣而教Teach For Taiwan」(TFT)合作案，以集團力量挹注偏鄉師資量能，補強弱勢家庭的教育支援；又在2020年進一步舉辦「圓夢紀錄獎」，鼓勵教師以影像藝術留下築夢足跡，看得見國泰慈善基金會對社會教育和文化傳承擁有難能可貴的貢獻。