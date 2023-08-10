8月充滿節日歡樂氛圍，父親節、七夕情人節適合聚餐大啖美食，3間特色餐館熱情邀約，來一場城市裡的舌尖美味約會。
手刀鉄板バルteppan bar shutou－鐵板料理居酒屋
「我們常被誤會成坊間的鐵板燒，但其實是用鐵板去烹飪料理。」手刀鉄板バル主理人楊茗鈞笑著解釋。在經營手刀串燒7年後，楊茗鈞把心中謀畫已久「鐵板專門料理居酒屋」打造成新食尚風格。
有別於傳統日式居酒屋獨特深夜食堂氛圍，半開放式的廚房料理空間，加上宛如咖啡館沙發座的軟裝配搭，店招牌上的「バル」指的就是英文bar之意，貼近和風洋食的料理形式，餐酒搭也以紅白酒及調酒為主，不只讓主廚發揮更多創意料理，也適合家庭、好友、情侶放鬆來聚餐。
廣島燒是手刀鉄板主打特色，主廚露一手精湛技術，讓強調層次感的廣島燒立體成形，柚子胡椒海鮮、韓式泡菜、紫蘇番茄、明太子麻糬以「初代廣島燒」為基底，展開多種主廚自創口味的絕妙組合。日式料理隨著日本年輕世代廚師轉往歐洲研修廚藝，和風洋食也跟著大量結合歐洲料理技法，無論是西班牙生火腿起司冷盤、生牛肉沙拉佐巴薩米克醋或經典的西班牙油泡蝦佐麵包，在侍酒師推薦下，如何與紅酒白酒餐酒搭，跳脫傳統日式居酒屋清酒燒酎，讓人對居酒屋有了截然不同的美味體驗。
• 手刀鉄板バルteppan bar shutou
地址：高雄市苓雅區青年二路51號
電話：（07）338-5152
時間：18：00～24：30，週一店休
FB：手刀鉄板バル
Mamacita Tapas Bar伊人西班牙小吃吧－一秒飛到西班牙
一進門就聽到「Hola！」（西班牙文：你好！）熱情有活力的招呼聲，曾走訪西班牙體驗窮遊旅行的Lucas、Aaron和Andrew，2020年底索性把對西班牙文化的熱愛化為Tapas Bar伊人西班牙小吃吧，Andrew說：「我們想要營造一個可以讓人來放鬆聊天小酌小吃的地方」。
也因為在旅行期間，驚艷西班牙橄欖油蒜蝦美味，主廚們更加重視在料理中展現西班牙傳統精粹，比如著名的西班牙海鮮烤飯往往使用米心口感偏硬的Bomba rice，考量東西方飲食習慣不同，主廚選擇以臺灣米來替代；另外舉世聞名的西班牙油條甜點配上一大杯熱可可的正統吃法，也改用可可沾醬來取代。
Tapas Bar是西班牙人生活態度寫照，享受歡快的餐酒時光，從莊園紅酒、白酒、無酒精葡萄酒、氣泡酒、啤酒……等選擇多元，為料理而設計的調酒是伊人西班牙小吃吧一大特色。除了經典特調，調酒師Lucas和Aaron更技高一籌設計出超乎想像組合的無酒精調酒，像在端午節應景推出「艾草調酒」，西班牙番茄節當然少不了「番茄調酒」或用福源花生醬特調的「花生威士忌」，也有結合在地元素屏東滿州港口茶的茶酒系列，讓人真正體會好酒不寂寞。
• Mamacita Tapas Bar 伊人西班牙小吃吧
地址：高雄市三民區十全二路185號
電話：0986-830-883
時間：17：30～翌日01：00，週五六17：30～翌日02：00，週一店休
FB：Mamacita Tapas Bar 伊人西班牙小吃吧
仙桃素－法餐結合蔬食新美學
甫於2022年10月開幕的仙桃素，座落高雄首家共享餐廳「街趣 BLOCK &」，讓人對於現代新語彙的用餐體驗橫生趣味。8年級生主廚陳又銘年紀輕輕已入行逾10年，他曾於米其林指南推薦餐廳臺北鈺善閣擔任主廚，為高雄蔬食帶來充滿火花的食尚美學。
常被形容是法式Fine Dining，事實上陳又銘的料理集結中西日式涵養，源自19世紀經典西餐的「羅西尼牛排」以黑松露猴頭菇蔬食演繹，或把中式經典宴席菜如魚翅羹化為高纖蔬菜的「中華一番」，甚至家常臺式小食的肉燥飯也用猴頭菇、椴木香菇搭配靈芝蛋，成為一道色香味俱全的「撥雲見日」，日式蒸蛋同樣依循日式作法以昆布香菇取代柴魚來調理高湯，讓蔬食料理更貼近常民生活記憶裡的熟悉滋味。
「其實我沒有吃素」，陳又銘透露從葷食踏上蔬食的餐飲之路，除了長時間處理肉類海鮮的不適感引發轉念外，也盼藉由蔬食分享環境永續的理念，減緩碳排放與海洋生態破壞，運用在地食材、季節時蔬成為一道道料理的靈魂亮點，美味中蘊藏著一路走來所經歷的人事物。
• 仙桃素
地址：高雄市鼓山區明倫路496號
電話：（07）522-7700
時間：11：30～14：00，17：00～21：00週一二店休
FB：仙桃素
＊提醒您：未滿18歲禁止飲酒；酒後不開車，安全有保障。
本文作者：陳婷芳
(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)
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