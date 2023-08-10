「股神」巴菲特（Warren Buffett）與「避險基金大亨」艾克曼（William Ackman）操作美國公債的方法雖然不同，但實際上仍有一些相似之處，巴菲特與艾克曼都有購買美國短期公債，艾克曼也推測巴菲特是想透過短期公債管理現金資產。

綜合外媒報導，巴菲特先前就曾對惠譽降評美國債務信用評級的事件發表看法，他不擔心並強調會持續買進美國短期公債，只是差別是選擇3個月還是6個月的短期公債。

巴菲特的做法獲得艾克曼認同，艾克曼表示，「事實上，我們認同這麼做，且也有投資美國短期公債，巴菲特絕對不會以接近當前殖利率的價格買進30年期美國公債，他只是利用短期公債管理現金。」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也同意艾克曼的想法，「短期公債是想都不用想就可以購入的事情，巴菲特實際上無須多做什麼事，投資短期公債的「無風險」利率就高得誇張。」

而波克夏（巴菲特旗下資產管理集團）截至第二季末的現金水位來到逾1470億美元，較前一季大增170億美元，距離2021年歷史最高水準僅略低約20億美元，似乎能佐證艾克曼所說，用來管理現金資產的看法。