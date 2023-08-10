台積電赴美國亞利桑那州設廠面臨考驗，亞利桑那州最大工會指控，台積電以工程延宕當作引進外勞、降低薪資成本的藉口。資深媒體人陳鳳馨在《東南西北龍鳳配》節目表示，這是一項很嚴重的政治指控，隨後換來的就是台積電得和亞利桑那州政府簽署自願保護計畫，內容隱含著當地政府認為台積電是個壞老闆，她更直指美國是台積電的死亡陷阱。

台積電日前與亞利桑那州政府簽署一項「自願保護計畫」，根據《美聯社》報導，民主黨籍亞利桑那州長霍布斯指出，根據該項協議，台積電將遵守高於聯邦標準的要求，這些額外的安全措施，包括對工人提高透明度、接受亞利桑那州職業安全與健康部門更密切的監督，以及加強對領班及全體員工的培訓等。

陳鳳馨認為，簽署這項規定讓她感到震驚，內容隱含著，亞利桑那州政府認為台積電是個壞老闆，所以要為了當地工人好好監督，因為「你不夠安全，你不夠健康，透明度不高，培訓不夠，所以我們要來監督」。

陳鳳馨為台積電打抱不平，她強調台積電在台灣是模範企業，沒想到模範企業到了美國，卻要接受更嚴格的監督，對比美國總統拜登當初是如何歡迎台積電，如今卻在亞利桑那州碰到這種困境。

陳鳳馨提到，台積電創辦人張忠謀早就預料到台積電如今的困境，而且不只講了一次，她認為，台積電還沒適應美國的政治文化，以南韓大廠三星為例，該企業遊說美國政府的費用是台積電的1倍多，政治公關能力遠超過台積電，因此受到的待遇也遠遠超過。

「台積電要學的一門新功課是政治學」，陳鳳馨建議，除了在美國政府做公關遊說，在設廠當地也要請公關公司來遊說，這就是美國政治環境最惡劣的一部份，對企業而言，就是要額外支出一筆經費。

陳鳳馨強調，台積電目前在美國陷入困境，主因是美國政治太過複雜，所以才掉入死亡陷阱；反觀台積電在日本熊本設廠就很順利，甚至還要建第二個廠，因為台積電開出的薪資條件優渥，在當地是夢幻職業，其次是日本企業文化與台灣企業文化接近。

台積電赴美設廠風波不斷，美國科技媒體9to5Mac披露，台積電想為大約500名台灣勞工辦理簽證赴美，但亞利桑那州的工會已開始請願，他們要求聯邦參議員和眾議員擋下這些台灣人的簽證。報導提到，亞利桑那州貿易469工會已發起請願，想阻止發放500名EB-2的工作簽證。