國民黨總統參選人、新北市長侯友宜9日宣布能源政策，稱支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟。對此，中天《盧秀芳辣晚報》9日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「侯友宜主張核四在安全無虞下重啟」的看法，許多民眾認為，「民調會上升，因為台灣缺電問題已經太久了，都沒解決」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》9日由「辮子妹」進行街訪，對於侯友宜主張核四在安全無虞下重啟，許多民眾紛紛表示「可能民調會上升吧，會有一些差別，當然都不會希望冷氣吹一吹會跳電」、「民調會上升，因為台灣缺電問題已經太久了，都沒解決」、「之前一些深藍對他有疑慮的，那些人會因為侯友宜公開向大家承諾，而會選擇慢慢歸隊」、「深藍選民會轉到侯友宜身上去」。

另也有少數民眾覺得，「我覺得不一定欸，55開，因為有些人重啟核四，還是會有人反對」、「今天如果核能發電廠蓋在你家附近，大家是不會同意這個事情的」、「大家不會在意他提什麼政策，而是他有別的問題比較嚴重，比如說講話都沒回答到別人的重點」。