行政院長陳建仁7日在高雄稱讚高雄市長陳其邁防災事前超前部署，「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被認為是暗諷這次災情最嚴重的南投縣長許淑華防災不力。而最近就有一份民調指出，有89.13％的網友認為陳建仁的「說法不公道，面對災情大家都要多點同理心」，引發討論。

對此，根據《NOWnews》8日起針對「陳建仁批南投災情是因防災不力，你覺得說法公平嗎？」進行網路民調可以看到，截至9日晚間22時止，有90.29％的網友認為「說法不公道，面對災情大家都要多點同理心」，僅有10.87％的網友認為「說得好，縣市長本來就要負責救災」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示「多做點事，少說些話」、「如果這政府只會搞仇恨跟對立，那請換掉院長吧」、「老天爺那一大桶水，倒在哪裡，哪裡就受災殃！這就是天災。敢問陳院長，您要怎麼超前部署？請提出計畫」、「只要碰到政治，再精明的學者也學會說胡話，可惜」、「請院長去選南投縣縣長，從基層做起，才能體會地方真實狀況！」、「行政院長真的只剩下說幹話的功能」。