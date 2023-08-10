為因應未來可能軍事威脅，憲兵202指揮部未來將在台北市增設南區公館憲兵營，憲兵部隊規模將逐年自現行5600人，擴編至1萬1000人。退役中將帥化民8日在《頭條開講》節目強調，「如今擴編憲兵，連保警也擴充，目的就是當督戰隊，未來讓後備軍人上戰場，就拿機關槍在後方督戰」，而退役少將栗正傑9日更強調，「為什麼蔡英文會叫5000多個憲兵進入台北市？當初川普落選之後，白宮發生暴動，會不會為了因應這種狀況，萬一今年年底台灣的總統選舉，發生暴動事件，這些憲兵就會支援警察？」引發討論。

栗正傑9日在政論節目《新聞大白話》中表示，「帥將軍講的一點都沒錯，憲兵擴編1萬1千人，我跟各位講，這不是為了對抗中共，這是為了戒嚴，因為我剛畢業的時候，那時候台北市是軍隊駐守在裡面，我就是駐守在其中一個部隊，那時候我駐守福和橋，還有台北水場，但那時候就覺得軍隊守在首都裡面，有影響到國際的觀瞻，會讓人家有戒嚴的那種形式，所以後來把軍隊改成換憲兵進駐，那時候台北市的維序部隊，就移防到林口，負責外圍的守備」。

栗正傑更提到，「那時候我們在台北市，不是在操練怎麼殺敵，而是在操練鎮暴操，鎮暴是對抗議的老百姓，哨音吹了如果再推不動，下一個動作就是上刺刀，槍口向前戳老百姓，這就是所謂的鎮暴操」，栗正傑更爆料，「為什麼蔡英文會叫5000多個憲兵進入台北市？當初川普落選之後，白宮發生暴動，會不會為了因應這種狀況，萬一今年年底台灣的總統選舉，發生暴動事件，這些憲兵就會支援警察，萬一警察被衝破就是軍隊上，在這種狀況下，這些憲兵是對自己人的」。