日本前首相麻生太郎目前正於台灣訪問，他8日表示，若要避免台海發生戰爭，台灣須向大陸表達動武意志。世新大學新聞系教授江岷欽9日在《頭條開講》節目質疑，麻生與美國助國務卿羅素鼓吹的都是不對稱戰爭，這是以卵擊石，也就是犧牲台灣、拖累大陸、保護日本、成全美國。愛因斯坦曾說，和平不能用武力解決，只有理解才能夠達成和平，只有死掉的軍人跟百姓才知道戰爭的結局！難道台灣只能照表操課當棋子？

「麻生太郎，站著說話腰不疼！」江岷欽表示，他跟美國助國務卿羅素說的話都一樣，就是所謂的不對稱戰爭，簡單地說就是四個字：以卵擊石！全世界所有的戰爭，不論是以卵擊石、以石擊卵，結局都一樣，就是蛋破人亡！

江岷欽強調，不論是羅素或麻生講的話，自己用16個字做評語：犧牲台灣、拖累大陸、保護日本、成全美國！這16個字完全正中要害。看看愛因斯坦說什麼？他說：和平不能用武力解決，只有理解才能夠達成和平！也就是說，最好的方式就是不要打起來，一打起來，沒有人知道結局。

「愛因斯坦說，只有死掉的軍人跟老百姓，才知道戰爭的結局！那很慘！」江岷欽指出，從這個角度去看，不論麻生說不對稱的外交防禦，或不對稱作戰、嚇阻作用，都只有一條路，就是打、打、打，買、買、買。可是三分軍事、七分政治的談判手段，怎麼都沒有了呢？

江岷欽直言，台灣不斷增加軍費，數字不重要，但擺在眼前就是一個鐵錚錚的事實：台灣的軍隊如果照帳面上的資料去查，大概16萬8千多人。而大陸超過200萬！超過10倍以上不只，軍艦、飛機更不用講，都是超過10倍以上的差距。有人說我們有士氣，但是為誰而戰、為何而戰？

「日本從首相回來做大臣的有3個人：宮澤喜一、橋本龍太郎，還有就是麻生太郎！」江岷欽質疑，他願意做後面幾位首相的大臣，表示他是萬用插頭，什麼都可以做，但是他真的了解台灣嗎？還是他有特定的目標？美國過去在二戰後限制日本軍事發展，現在為了要抗中，讓日本軍國主義復辟也沒關係了？台灣就算要當棋子，有沒有一點自己說話的空間，還是要凡事都照表操課，乖乖聽美國跟日本的話？