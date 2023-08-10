擁有年輕外表是許多人的夢想，日本一項研究指出，運動可以活化細胞，讓肌膚變得更年輕，而在眾多運動項目中，又以「阻力訓練」效果最好。這份研究已發表於英國《科學報告》期刊（Scientific Reports）。

根據《紐約郵報》、《華盛頓郵報》報導，這項研究主要比較受試者長時間運動後的改變，日本立命館大學的團隊找來56位經常「久坐」的中年女性，先透過超音波等儀器，評估她們臉部肌膚的彈性、厚度和結構，再安排她們從事不同運動。其中一半的受試者被要求騎自行車，一週兩次、每次30分鐘，另外半數人則上健身房做阻力訓練（重訓），頻率也是一週兩次，每次進行30分鐘。

日本一項研究指出，運動可以活化細胞，讓肌膚變得更年輕，又以「阻力訓練」效果最好。（圖／Shutterstock）

經過16週後，研究人員發現，因為運動的緣故，受試者的皮膚狀況普遍獲得改善，變得比較沒那麼鬆弛；同時肌膚的彈力增加，在伸展後更能恢復原狀，參與製造皮膚膠原蛋白的基因也變得更活躍了。

不過有一項改變卻只出現在阻力訓練者的身上，她們的皮膚真皮層因此變得厚實，顯然是因為部分基因增加了活性，得以製造出更多皮膚蛋白。然而，心肺耐力運動卻沒有帶來類似效果，造成差異的原因仍有待進一步探索。

主導研究的立命館大學運動學教授藤田聰（Satoshi Fujita）說，研究結果表明皮膚不只會受到紫外線、乾燥等外部因素傷害，也會受基因表現、發炎等「體內因素」影響，而這些因素可以透過運動改善，「在阻力運動之外加上有氧運動，或許能產生改善皮膚的加乘效應。」