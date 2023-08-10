和台灣一樣，日本不少家長都會對孩子說，「至少要大學畢業」。但據日媒報導，有越來越多年輕人後悔上大學，質疑上大學意義為何。有年輕上班族就抱怨，每個月就連1萬日圓（約新台幣2250元）的學貸都幾乎還不出來，讓他大嘆後悔讀大學。

學貸問題的嚴重，不僅在台灣和美國成為關注焦點，也是震撼日本社會的課題。日本建立了可以提供必要經濟援助的獎學金制度，協助家庭經濟條件不佳卻想上大學的學生能夠順利完成學業。除了一般熟知的領了不用返還的獎學金，另一種就是畢業後必須要返還的獎學金。

必須要還的獎學金就像貸款一樣，對不少家庭造成了嚴重的財務負擔。據日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」報導，網路上不少人在抱怨償還獎學金的艱辛。

一位獨自住在東京的單身男子就哀號「我後悔了」。這位20多歲上班族表示，自己沒有過著奢侈的生活，經常發推文說「生活很艱苦」、「我沒錢」。每月的稅後收入雖有19萬日圓（約新台幣4.3萬元），但獎學金每月還款額為2萬日圓（約新台幣4500元），高於平均水平。然而就算還款低於平均水平，他的生活也過得很艱苦，讓他有時會表示，後悔利用獎學金上大學。

許多利用獎學金上大學的人，大學畢業時負債金額就高達數百萬日圓。這項沉重的負擔已經影響許多人的婚姻與生子等人生大事。在少子化成為日本亟待解決的難題之際，減輕獎學金償還的負擔顯然也刻不容緩。