為因應未來可能軍事威脅，憲兵202指揮部未來將在台北市增設南區憲兵營，憲兵部隊規模將逐年自現行5600人，擴編至1萬1000人。退役少將栗正傑9日在《新聞大白話》節目強調，憲兵除了在戰場上督戰，還有一個功能是當鎮暴警察的支援部隊，以前戒嚴時代憲兵會練習鎮暴操，如果用推的推不動，最後手段就是上刺刀；他更預言，憲兵擴編1萬1千人，是為了戒嚴！

「憲兵擴編1萬1千人，他不是為了對抗中共，他是為了戒嚴！」栗正傑表示，自己剛畢業的時候，那時候台北市有軍隊駐守在裡面，自己就駐守在福和橋，還有公館的台北水廠。後來因為軍隊駐守在首都裡面，有影響到國際的觀瞻，會讓人家有戒嚴的印象。事實上那時候也是戒嚴，就好像軍管的那種情勢，就把軍隊改成換憲兵進駐。而自己的台北市衛戌部隊，就移防到林口那邊，負責外圍的守備。

栗正傑提到，當時部隊在台北市做什麼動作？其實不是在練習怎麼殺敵，是在操練鎮暴！鎮暴是對誰？就是對抗議的老百姓。美麗島事件之後，因為怕警察不夠，所以讓軍人受訓，「我到現在還記得鎮暴操！」一開始是端槍，上下「剎！剎！剎剎剎！」哨音一改，就變成推「剎！剎！剎剎剎！」如果推不動的話，下一個動作是上刺刀，然後槍口向前，做這種動作，「戳老百姓喔！」這就是所謂的鎮暴操。

「為什麼蔡英文會叫5千個憲兵進入台北？」栗正傑懷疑，就像美國前總統川普落選之後，發生了暴動，會不會因應這種暴動，如果明年選舉，我們台灣選舉發生暴動事件的話，這些憲兵就支援警察。那時候警察在第一線，軍隊就在第二線，如果警察被衝破的話，就是軍隊上！

栗正傑質疑，現在這些軍隊要守台北市的話，夠嗎？就算1萬1千人守台北市夠不夠？進入台北市淡水河有6條橋，基隆河在台北市裡面不算，新店溪有8條橋，景美溪6條橋，合計20條橋，這還不算高速公路，還不算捷運、火車，這些進入台北市的橋樑，你要不要派兵守？一條橋派一個排好了，你有多少兵力可以守？前兩天也看到憲兵鬧那個玻璃門笑話。既然車站那麼重要，捷運轉運站要不要守？敵人可以利用捷運通道攻擊？

「台北市光捷運轉運站就24個，你這1萬1千人哪夠啊？」栗正傑直言，如果再加上陽明山竹子湖、擎天崗，那地方是一個很好的空降的草原，在這種狀況之下，憲兵真的要說不是對敵人，是對自己人，「是為了準備要戒嚴的！」