根據統計，全台有1500萬名機車族，到了夏天也是考駕照的旺季，其中路考「直線7秒」被稱為大魔王，但事實上筆試部分其實更難考，公路總局高雄市區監理所就公佈了10大魔王題，其中一題竟有87.2%考生寫錯，監理所也呼籲別再輕信考前半小時抱佛腳，就能通過筆試的謠言。

高雄市區監理所統計了108年1月到今年6月，共4年半間的機車考照筆試，整理出考生最容易答錯的10題，其中第一名為選擇題的「騎乘機車違規酒駕，何種樣態將處駕駛人9萬元罰鍰、吊銷駕照3年及施以道路交通安全講習？」，選項則為1.於10年內第2次再次遭舉發違規酒駕，2.不依指示停車接受酒測稽查或拒絕酒測，3.以上皆是。正確答案為1，但有87.2%考生都答錯，其中不少人選擇「以上皆是」。

公路總局高雄市區監理所公佈了筆試10大魔王題，排名第一的竟有87.2%考生答錯。(圖／高雄市區監理所提供)

排名第二的則是是非題「前行車未表示允讓靠邊慢行而強行超車，要處罰鍰並記違規點數」，答案為否，但有85.7%的人答錯；第三名同樣是是非題「駕駛人酒駕且載未滿12歲兒童，除處罰鍰及當場移置保管車輛外，應吊銷駕照」，答案同樣為否，85%考生答錯。

高雄市區監理所表示，機車考驗筆試之目的是為了讓駕駛人能將交通法令、安全防禦駕駛及駕駛道德等運用、融會於日常生活之中，而非以考倒民眾為訴求。因此，多多瞭解其他考生易混淆的考題，除了能提升筆試合格率之外，更能夠促進駕駛人提早消除錯誤的認知，建立正確的交通觀念。

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