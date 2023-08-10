黎巴嫩文化部長莫塔達今天表示，他已要求當局禁止熱門電影「芭比」（Barbie），因為該片「宣揚同性戀」。黎巴嫩是中東較開放的國家之一，但目前國內反LGBTQ情緒高漲。

法新社報導，莫塔達（Mohammad Mortada）發表聲明指出：「（我們）已決定…向黎巴嫩安全總局提出要求…採取一切必要措施，禁止在黎巴嫩放映這部電影（芭比）。」

莫塔達指稱，這部電影「宣揚同性戀和變性…支持拒絕父親的監護權，破壞及嘲笑母親的角色，並且質疑婚姻及擁有家庭的必要性。」

「芭比」全球票房已超過10億美元，原定8月31日起在黎巴嫩電影院上映。這部電影受到全球LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群廣泛期待，但並沒有任何公開提及同性關係或酷兒主題的內容。

黎巴嫩目前反LGBTQ活動日益高漲，由伊朗支持的什葉派組織真主黨（Hezbollah）運動帶頭，而LGBTQ活動人士則持續推動合法化同性關係。（譯者：陳正健）1120810