美國政府即將公布7月消費者物價指數（CPI）數據，可能影響聯邦準備理事會（Fed）利率決策，同時報告顯示上季度美國人信用卡債達新高，美股主要指數今天再收黑。

道瓊工業指數下跌191.13點或0.54%，收35123.36點。

標準普爾500指數下滑31.67點或0.70%，收4467.71點。

那斯達克綜合指數下挫162.30點或1.17%，收13722.02點。

費城半導體指數挫跌68.95點或1.87%，收3610.47點。（譯者：陳正健）1120810