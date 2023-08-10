1名來自美國德州的男子，被發現陳屍於猶他州的拱門國家公園內，據了解這名男子進入該區，是為了將已逝父親的骨灰，撒在國家公園內，怎料竟在國家公園內中暑身亡，令人不勝唏噓。

66歲的詹姆斯伯納德亨德里克斯（JamesBernard Hendricks）為了將已逝父親的骨灰，撒在猶他州的拱門國家公園內，於是便隻身一人踏上了旅程，拱門國家公園位於猶他州的高海拔沙漠，以其天然砂岩拱門而聞名，詹姆斯出事前，該地區的氣溫高達攝氏32度。

詹姆斯進入國家公園後，曾在臉書以「與我父親的最後一次旅行」為題，發佈貼文。在貼文中他詳細描述進入國家公園後的計畫，更分享自己將在黎明時分到達拱門處，因為清晨的光線更適合拍照。

國家公園管理員表示，8月1日時，詹姆斯的入園申請已經過期，但卻不見他出園，搜救隊在步道起點的停車場，發現他的車輛，隨後在國家公園內，偏離步道的地方發現詹姆斯的屍體，他身旁的水壺已經空了。

詹姆斯的手足露絲亨德里克斯博夫（Ruth Hendricks Bough）表示，詹姆斯死前可能因缺水中暑，並迷失方向，否則他不會輕易離開步道。她也提到，詹姆斯正在服用1種降血壓的利尿劑，她懷疑這可能是導致詹姆斯在高溫下缺水中暑的原因之一。詹姆斯的1名表弟也表示，詹姆斯很敬畏大自然，也是1位經驗豐富的探險家，不可能為了拍照偏離原來的路線。

目前國家公園管理局和猶他州格蘭德縣當地警方，正在調查詹姆斯的死忙案件，至於詹姆斯是否成功撒下父親的骨灰，仍不得而知。面對手足的驟逝，露絲表示，詹姆斯受到無數人的喜愛，他是1名善良、可愛的人，很容易交到新朋友，他突然離世的消息，讓所有人都相當震驚。

露絲更表示，為了防止類似情況再度發生，她希望能向大眾分享詹姆斯去世的事，讓大眾從這件事汲取教訓。

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