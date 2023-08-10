美國佛羅里達州坦帕（Tampa）市長珍卡斯特（Jane Castor），7月下旬在佛羅里達礁島群（Florida Keys）釣魚期間，發現一個裝有70磅（約31.75公斤）古柯鹼的包裹，隨即致電當地執法部門。邁阿密邊境巡邏隊（U.S. Customs and Border Protection；CBP）後於門羅郡（Monroe County）馬拉松市（Marathon）以南截獲該批包裹，市值約110萬美金（約新台幣3493.9萬元）。

綜合《CNN》、《FOX13》報導，坦帕市長辦公室證實，珍卡斯特與家人在佛羅里達礁島群乘船釣魚，發現水中浮著一個不明物體，結果仔細一看，推斷是裝有古柯鹼的包裹。後來家人就用魚叉把包裹弄到船上，珍卡斯特立刻記錄包裹出現的地點，並且致電當地執法部門。

美國海關及邊境保衛局、門羅郡警長辦公室（Monroe County Sheriff’s Office）表示，邁阿密邊境巡邏隊員，後於門羅郡（Monroe County）馬拉松市（Marathon）以南扣押這些毒品包裹，發現當中裝有25塊古柯鹼，市值約110萬美金（約新台幣3493.9萬元）。

報導指出，珍卡斯特曾在坦帕警局工作超過30年，並被升任局長6年，從事緝毒工作8年，但她表示，此前去佛羅里達群島度假，從未見過這樣的事情，「我的家人起初有點擔心，比如（包裹）上面裝有追踪器之類的東西怎麼辦？我說『好吧，如果發生這種情況，電池早就沒電了』。」

邊境巡邏隊員霍夫納（Adam Hoffner）表示，非常感謝善心人士出手相助，找到這批70磅（約31.75公斤）古柯鹼，得以避免流入市面，「我們鼓勵，一旦發現可疑情況，應要立刻報告地方當局。」

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