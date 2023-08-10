AI股市行情告段落，AI應用才要上演。這波AI浪潮誕生的新首富廣達（2382）董事長林百里，在8月1日廣達、國防醫學院、三軍總醫院的「心電圖AI判讀平台合作協議」簽署儀式上現身，他搬出自己的烏龜哲學，「智慧醫療有無限可能，我們一步一步往前走。今天是廣達QOCA的主力產品之一、是第一步，我相信有更多題目擴大合作。」

一位公衛專家告訴CTWANT記者，林百里口中的這「一步」對台灣社會很重要，依美國心臟學會建議，心肌梗塞患者在到院後的90分鐘內應接受心導管治療，若加上突如其來的症狀，救治時間更短，「能正確判讀心電圖的心臟內科醫師需要至少17年專業醫學訓練加上實際經驗，以AI協助心電圖判讀，能夠在5秒內快速運算、分辨原因，在1分鐘內將病情以手機簡訊同時通知臨床醫師、主治醫師、護理師，對病患進行救治。」

林百里心心念念的AI醫療雲平台QOCA系統，是一個基於AI人工智慧和數據分析的醫療品質管理系統，自2013年開發迄今，由廣達技術長張嘉淵主持，其中AI醫療雲平台 （QOCA aim）以醫療影像與結構化資料分析，提供最佳臨床決策輔助及精準預測；同時有遠距醫療與居家照護等平台。

廣達子公司「宇心生醫」，創辦人為美國UCLA小兒心臟科主任張瑞康（左），發明十二導程心電圖儀器，重量僅67g，搭配雲端系統，方便醫師判讀、個案管理與遠距監測。臨床實驗可大幅縮短操作時間近7成，不僅醫療專業人員能使用，一般人也能完成量測。（圖／宇心官網）

三軍總醫院AIoT中心技術長林嶔負責訓練此AI影像辨識模型，指出三軍總醫院自2010年開始升級心電圖儀器與資訊系統，2019年進一步成立「人工智慧暨物聯網（AloT）發展中心」，使用廣達QOCA醫療雲管理，今年將成果正式技轉廣達。「已經累積超過150萬張心電圖資料，每年還以50萬張持續增加。」接下來交棒廣達工程師演算法開發軟體介面，進一步開發出穩定的商用服務。

專家表示，「這個理想要能夠實現，從標註影像、對準時序、加入鉀離子數據、把病人情況納入、反覆訓練模型提升精準度，到成功申請醫材認證，要花費3年以上。」林百里坦言，「我們跟很多醫院有合作關係，國防醫學院、三總有特別的文化跟團結精神，讓我們合作更加順利有效率」。國防醫學大學表示，不方便透露簽約年限，但此期間廣達有獨家使用心電圖AI判讀模型權利。

要將AI影像辨識模型技轉廣達，中間還需要一個「翻譯官」穿梭溝通，國科會生科處生醫商品化中心擔綱這個重要的橋樑，該中心主任王麗茹指出，「因工程師與醫護人員對同一件事的理解有所不同、還要協調專利等，ICT語言與醫療語言也有所差異，我們轉譯並找出共識，讓AI協助判讀心電圖這個生醫研發成果朝商品化發展、讓成果落地。」

許銀雄時任宏碁智醫總經理，說明VeriSee DR視網膜診斷軟體。（圖／報系資料照）

「（未來）一定會有更多成果，很有信心」，林百里說。心電圖AI判讀除了搭配醫院的精密心臟監測儀器使用，也可搭配廣達子公司「宇心生醫」僅67公克輕巧型簡易的操作儀器「十二導程心電圖」，甚至在救護車上就可將心電數據傳輸到醫療雲，透過AI判讀協助醫治、篩檢及預防，進一步商品化成軟體+硬體系統，便可走進偏鄉、踏出國門，甚至避免中風等憾事發生。

智慧醫療的無限可能，也是市場及商機所在，市調公司Markets &Markets指出，AI在醫療領域商機將從今年146億美元、2028年成長至1027億美元。

和廣達一樣對醫療商機積極的台灣科技業者不在少數，例如宏碁智醫（6857）人工智慧糖尿病視網膜病變輔助診斷系統VeriSee DR，分析糖尿病病患的眼底圖來預測其視網膜病變狀況、偵測腎功能障礙，已打入台灣8成醫療院所，這家電子五哥中唯一登錄興櫃的醫療子公司，2021年掛牌至今仍虧損，累計至去年虧損9591.8萬元，但仍在這條從醫路上堅持。

緯創醫學的下肢外骨骼系統。（圖／報系資料照）

緯創（3231）旗下緯創醫學智慧醫院解決方案以及外骨骼等，可主動偵測穿戴者的關節動作變化，配合使用者的行動能力，在適當時機給予輔助。仁寶（2324）腹部超音波掃描檢查可遠距為偏鄉民眾進行檢查，自製開發應用於治療腫瘤的「消融寶」（AblatePal）射頻消融系統更納入健保給付。

華碩（2357）「We AreFamily」由淡江大學資訊管理學系學生團隊開發，利用華碩健康資料銀行中健康存摺檔案提供加值服務，OmniCare醫療物聯網平台串聯保險、醫療等以病人為中心的服務；並與研華（2395）、光寶（2301）等合作參與聯合醫院智慧病房。英業達（2356）旗下英華達「循環腫瘤細胞」檢測，利用抽血檢測進行早期癌症篩檢及治療後續追蹤。

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