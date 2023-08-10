今天持續受西南風影響且水氣增多，西半部天氣不穩定，中南部整天有陣雨或雷雨，北部也有短暫陣雨或雷雨；中央氣象局針對台南、高雄、屏東及金門發布大雨特報，其中南高屏有大雷雨。另外，輕颱蘭恩今將增強為中度颱風，朝日本前進，對台灣天氣沒有直接影響，不過台灣附近的太平洋高壓將往南調整，低壓帶再度籠罩，中南部對流雷雨可能再下一周。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天水氣多、大氣很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨伴隨劇烈天氣。

吳德榮表示，輕颱卡努今、明兩天侵襲南、北韓，周六（12日）減弱為熱帶低壓；輕颱蘭恩今將增強為中颱，向西轉西北，朝日本前進，下周二（15日）來到日本本州；另外，颶風朵拉周六前後跨過換日線，將被收編為第8號颱風。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，下周前半（14至17日）隨著蘭恩往日本移動，配合北方的西風槽線往南加深，原本周末期間好不容易來到台灣附近的太平洋高壓勢力又會往南調整，低壓帶可能再度籠罩台灣，天氣仍不穩定，西南風的迎風面降雨以及旺盛的熱對流雷雨恐怕會一直持續。

彭啟明表示，下周後半（18至20日）蘭恩通過日本後繼續北上，西風槽也往北收縮，太平洋高壓的勢力才有機會明顯增強、西伸到台灣附近，到時候天氣才有可能穩定下來。