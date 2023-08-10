日本是不少台灣人出國旅遊首選，一名男子表示，他已玩遍日本許多大城市，想再安排不同的行程，尋求網友推薦日本冷門但很有趣的景點，貼文引發議論，多數人提到北海道，指當地雖然非常鄉下，但沿途風景很美，也有不少水產、帝王蟹可享用。

原PO昨（9）日於PTT八卦版指出，日本的大城市都去過了，想規劃其他不同的行程，體驗不同的風俗民情，問「有什麼冷門地方但很有趣的？」

貼文激起網友熱烈回應，「八丈島」、「宮古島」、「北方四島」、「舞鶴」、「佐賀，路上超冷清，很適合散步」、「四國啊，但就看風景居多，沒什麼好逛的」。

另有許多人提及北海道，有許多新鮮的海產可享用，「北海道道東沒話說」、「北海道，在日本北邊，是個小地方，但是去的人不多」、「北海道根室線，沿路都是海膽產地，超鄉下，但是超美，然後利尻、禮文，是日本最頂的海膽產地，島上超漂亮，產季中限定某些日子才有採捕，一定要去試試！為了吃海膽這些水產，環北海道非常值得，記得要住包晚餐的那種民宿，活帝王蟹真的好爽」、「去過北海道的利尻島跟禮文島，很值得又美到不行，但交通不方便」。