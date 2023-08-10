英國「金融時報」今天報導，中國網路巨頭正爭相訂購半導體大廠輝達（NVIDIA）的晶片，這些晶片對建立生成式人工智慧（AI）系統至關重要，訂單價值達50億美元。
金融時報（Financial Times）引述數名知情人士所言報導，百度、TikTok母公司字節跳動、騰訊及阿里巴巴已下達價值10億美元訂單，以取得約10萬顆輝達A800 GPU晶片，定於今年交付。
根據金融時報，這些中國科技巨頭也另外訂購價值40億美元的這些GPU晶片，定於2024年交付。
分析師金迪格（Beth Kindig）在社群媒體X發文表示，騰訊、字節跳動、阿里巴巴和百度據報導已訂購價值50億美元的輝達A800晶片。
A800晶片是輝達A100晶片的較弱版本。由於美國政府去年下令該公司停止出口A100晶片至中國，試圖在科技方面遏止中國的野心，中國科技公司目前只能購買A800晶片。
對於上述消息，輝達、百度、字節跳動、騰訊及阿里巴巴都未就路透社的詢問作出回應。（譯者：陳正健）1120810
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