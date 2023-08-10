21歲張姓女子從台中市南下見網友，卻被對方以「家裡辦喪事」為由臨時「放鴿子」，加上手機沒電，身上剩300元，滯留布袋鎮街頭無法返家，布袋分局接到附近超商好心通報，前往關切，並協助聯繫友人，讓張女順利返家。事後張女表示，自己單身無男友，這次南下只是想認識朋友，想不到在嘉義被丟包，張女頻向警方表示很「拍謝」，丟臉。

布袋聯合所副所長曾智揚與警員黃程暘日前晚間9點多執行巡邏勤務時，接獲超商店員通報，疑似有女子離家出走、深夜未歸而至超商請求協助。

曾、黃兩員積極於周邊巡邏尋找可疑蹤跡，最終在布袋鎮太平東路一帶，發現手持提袋與安全帽的張姓女子，起初張女眼神閃爍、支吾其詞，員警察覺有異，便安撫其情緒，最後在員警引導下，才說出瞞著家人搭車南下到布袋鎮與網友見面。

張女說，她透過交友軟體「Lemo」認識該名網友，當天兩人碰面後，僅到上海路全家便利商店附近的公園散步，散步後男網友便以「家裡辦喪事」離開後，從此聯繫不上。

張女說，因手機電量不足且不熟悉當地交通特性，無法聯繫家人，又因夜間沒有交通工具可以返家，而滯留於布袋鎮內到處遊蕩。

員警查看張女錢包，大概剩下300塊左右，有告知帶這樣的錢無法離開布袋，關心詢問為何沒有多帶錢在身上？張女沒有正面回答。

幸虧遇到超商店員熱心通報，員警積極尋找，將最後把張女帶返回派出所休息，提供插座充電，經進一步聯繫嘉義林姓友人後，已協助張女返家，事後張女對員警的關懷與協助表達感謝之意。