14歲網紅同時為饒舌歌手的Lil Tay（本名：克萊兒霍普，Claire Hope），因時常在影片中炫富、飆髒話，吸引許多粉絲關注追隨；怎料，突傳出死訊，家屬也悲痛發出聲明證實「我們懷著沉重的心情，宣布我們心愛的Claire突然離世的消息，任何言語都無法表達難我們的痛苦」。

Lil Tay的家屬在社群上發出聲明證實Lil Tay的死訊，並透露由於Lil Tay同為網紅的哥哥傑森田（Jason Tian）幾個月前突然離世，讓Lil Tay無法走出悲傷，內心的難過已到「難以想像的程度」。

因此有部分媒體報導，Lil Tay是因此才做出極端的選擇，讓家屬無奈表示：「在這個巨大的悲痛時刻，我們對失去家人感到悲痛，懇請大家保護隱私，關於克萊兒和她哥哥離世的狀況仍在調查中」最後心痛寫下：「克萊兒將永遠留在我們心中，她的缺席留下了不可替代的空缺」。

事實上，Lil Tay自9歲起就成為網紅，但不同於其他小網紅走天真無邪的路線，自一開始她在影片就拿著大把鈔票炫富及飆髒話，為她迅速帶來流量，吸引322萬粉絲追隨，卻也備受爭議。

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