林姓女子前年因女兒指甲長度，遭邱姓國中生教組長認定不合格，她跑到校門口很生氣問他「指甲已經剪到快底了，到底哪裡不合格」「混帳」，邱提告後，高院認定林女構成公然侮辱罪，將林女判處拘役10日，可易科罰金，但考量雙方和解，宣告緩刑2年定讞。

林與何是母女關係，邱是何就讀之國中生教組長，林因不滿國中之服裝儀容檢查標準，在2021年10月18日下午，在國中校門口與邱發生爭論，林女在校門口，以「混帳」一語辱罵邱，經邱提告後，檢方認定林女貶損邱之人格及社會評價，林女起訴。

新北地方法院一審依公然侮辱罪將林女判處拘役10日，可易科罰金，林不服提上訴，高院二審認定，林女在不特定多數人得共見共聞之校門口，以「混帳」一語辱罵邱，僅是用以貶抑他人行為外，實不見有何助於事實之描述，當屬侮辱之言語無訛。

高院指出，林女的用語顯係以抽象之謾罵言詞而為貶損邱的人格尊嚴，無法使對話雙方繼續理性溝通意見，顯然超越自衛、自辯或保護合法利益之範圍，林女辯稱是就可受公評之事為合理之評論，阻卻違法，亦無可採。

高院考量林女因一時疏失，偶罹刑典，犯後已與邱成立和解，履行和解條件完畢，並獲邱的諒恕，同意給予緩刑之宣告，因此判處拘役10天，宣告緩刑2年，以啟自新，全案定讞。