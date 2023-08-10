本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，曾在2020年5月與同工作室的女直播主聊天喝酒後，帶著醉意在工作室兩度性侵對方，被判刑4年10月定讞。如今Gino勁宥再度被控訴，於2018年性侵另一名女直播主，被新北地檢署依強制性交罪起訴，而該女直播主也發文回應此事。

Gino勁宥涉嫌在2018年以參觀女直播主新的租屋處為由，進入被害人的住處，並用體型與力氣優勢，指侵得逞。事發後女直播主向前男友及友人哭訴，還因身心受創就醫，於是向新北地檢署提出告訴，但Gino勁宥否認此事，經檢方調查後相關事證，依強制性交罪起訴。

對此，受害女直播主在臉書發文表示Gino勁宥不僅性侵她，還在網路上造謠，甚至搶先告她妨害名譽，不過這也給了她反抗的機會，「他告我的妨害名譽，偵查庭已經判出來不起訴了，而我告他的性侵，跑了三次偵查庭，終於宣告起訴，算是第二回正義！」她也提到未來還有一段很長的路要走，也謝謝檢察官、支持她的網友以及所有幫助過她的人，她會繼續奮戰，貼文曝光後，許多網友為她加油。

而Gino勁宥在入獄前發布影片認為自己是「人醜怎麼做都是性騷擾」，至今不被網友諒解，紛紛痛罵「這種人關進去剛好」。

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